Ртуть в крови: оппозиционеры Молдовы обвинили власти в отравлении

Майя Санду (фото - RFE)

Молдавские оппозиционные лидеры обвинили действующую власть в попытке их отравить ртутью. Правящая партия эти обвинения отрицает. Об этом сообщает BBC со ссылкой на молдавские СМИ.

Майя Санду и Андрей Нэстасе - лидеры проевропейского блока ACUM, оппозиционного к действующей власти, публично заявили о том, что их пытались отравить.

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Политики рассказали, что вынуждены были пройти курс лечения после того, как в их крови обнаружили высокий уровень содержания "тяжелых металлов", в частности ртути. Они обвинили действующую власть в попытке их отравить ртутью.

Правящая партия эти обвинения отрицает. Серджиу Сырбу, один из лидеров политсилы, назвал версию оппозиционеров ложью и добавил, что таким образом они пытаются получить поддержку накануне выборов.

Санду и Нэстасе - вторые по популярности политики в Молдове: опережает их только действующий президент Игорь Додон. Они известны своей резкой критикой в ​​его адрес.

24 февраля в стране пройдут парламентские выборы, и блок ACUM, как ожидается, попадет в молдавский парламент.

Ранее сегодня сообщалось, что пограничная полиция Молдовы отказала во въезде в страну пропагандистке телеканала Россия-1 Ольге Юрьевой.