Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
21.02.2019, 20:57

Ртуть в крови: оппозиционеры Молдовы обвинили власти в отравлении

Ртуть в крови: оппозиционеры Молдовы обвинили власти в отравлении - Фото
Майя Санду (фото - RFE)

В крови Майи Санду и Андрея Нэстасе обнаружили высокий уровень содержания ртути

Реклама
Реклама

Молдавские оппозиционные лидеры обвинили действующую власть в попытке их отравить ртутью. Правящая партия эти обвинения отрицает. Об этом сообщает BBC со ссылкой на молдавские СМИ.

Майя Санду и Андрей Нэстасе - лидеры проевропейского блока ACUM, оппозиционного к действующей власти, публично заявили о том, что их пытались отравить.

Реклама

Политики рассказали, что вынуждены были пройти курс лечения после того, как в их крови обнаружили высокий уровень содержания "тяжелых металлов", в частности ртути. Они обвинили действующую власть в попытке их отравить ртутью. 

Правящая партия эти обвинения отрицает. Серджиу Сырбу, один из лидеров политсилы, назвал версию оппозиционеров ложью и добавил, что таким образом они пытаются получить поддержку накануне выборов.

Санду и Нэстасе - вторые по популярности политики в Молдове: опережает их только действующий президент Игорь Додон. Они известны своей резкой критикой в ​​его адрес.

24 февраля в стране пройдут парламентские выборы, и блок ACUM, как ожидается, попадет в молдавский парламент.

Ранее сегодня сообщалось, что пограничная полиция Молдовы отказала во въезде в страну пропагандистке телеканала Россия-1 Ольге Юрьевой.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Молдова, отравление, оппозиция, майя санду, Андрей Нэстасе
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 