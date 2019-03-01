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01.03.2019, 09:17

Руанда запустила первый спутник: получит космический интернет

Руанда запустила первый спутник: получит космический интернет - Фото
Фото: пресс-служба Arianespace

По данным руандийских властей, провести "обычный" интернет по всей территории страны было бы гораздо дороже - на это ушло бы не менее $2 млрд

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27 февраля небольшая африканская страна Руанда запустила свой первый спутник: это один из шести аппаратов для космического интернета от британской компании OneWeb, он называется Icyerekezo. Об этом пишет местная газета The New Times.

Запуск состоялся на космодроме Куру во Французской Гвиане.

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Спутники вывела на орбиты европейская компания Arianespacе по контракту с Роскосмосом, который предоставил для этого ракету Союз-СТ-Б.

Icyerekezo обеспечит школы и другие учреждения Руанды широкополосным интернетом. Первыми такие услуги получат жители острова Нкомбо на озере Киву.

Смотрите также: Роскосмос хочет отправить на орбиту туристов: полетят на Союзе

OneWeb намерены сформировать созвездие примерно из 700 спутников для обеспечения интернетом пользователей по всему миру. Среди инвесторов - Airbus, Virgin, Bharti, EchoStar, Intelsat, Qualcomm, Coca-Cola и другие, производитель аппаратов - Airbus. Подробнее о проекте OneWeb можно почитать здесь (на англ.). Против работы этой сети на территории России ранее выступила ФСБ: увидели "угрозу нацбезопасности". 

В рамках этого проекта по контракту от 2015 года РФ должна произвести 21 запуск с десятками спутников на каждом Союзе. Часть спутников также выведет ракета New Glenn американской компании Blue Origin миллиардера Джеффа Безоса.

SpaceX Илона Маска работает над аналогичным проектом Starlink.

Видео: Аrianespace

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Теги: OneWeb, спутник, космос, запуск, ракета, arianespace, союз, Руанда
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