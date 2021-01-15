Руководство мемориала Бухенвальд призвало немцев не кататься на санях по братским могилам

В Германии некоторые посетители нацистского концлагеря Бухенвальд – ныне мемориала – катались на санях над братскими могилами. Об этом заявил историк мемориала Рикола-Гуннар Люттгенау, призвав прекратить злоупотребления, сообщает BBC.

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Мемориал простирается на большой лесной территории в восточной Германии, так как в Бухенвальде было несколько дополнительных лагерей.

В 1937-1945 годах нацисты заключили в лагерь около 280 000 мужчин, женщин и детей – в основном это были евреи, ромы, активисты сопротивления, гомосексуалы и советские солдаты. Их били, морили голодом и пытали. Над некоторыми ставили медицинские эксперименты. Там погибли более 56 000 человек.

Люттгенау сообщил британскому агентству, что спортивные мероприятия в этом месте уже были запрещены, но "в прошлые выходные оно активно использовалось, на могилах было обнаружено много санных трасс, и парковка была заполнена".

"Сейчас из-за пандемии объекты зимних видов спорта закрыты в Тюрингии, поэтому они используют мемориал", – добавил сотрудник мемориала. По его словам, нарушение покоя умерших в Германии карается штрафом.

"К сожалению, все больше и больше людей проявляют неуважение к этому месту, катаются на лошадях или мотоциклах по лесу", – сказал Люттгенау.

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В апреле 1945 года американские войска освободили Бухенвальд, где нашли груды трупов, камеры пыток, крематорий и истощенных выживших. Верховный главнокомандующий союзников Дуайт Эйзенхауэр сказал: "Ничто никогда не шокировало меня так сильно, как это зрелище".

В освобождении узников концлагерей Бухенвальд и Кауферинг-IV принимал участие, например, культовый американский писатель Джером Дэвид Сэлинджер, еврей по происхождению. Несмотря на то, что он участвовал в одной из самых кровавых операций второй мировой — высадке в Нормандии, именно увиденное в нацистских концлагерях на несколько месяцев отправило его в психиатрическую клинику с нервным срывом.

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Вадим Ребрина

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