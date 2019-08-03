Румынский министр уволена из-за комментария о похищении подростка

Екатерина Андронеску (фото - EPA)

Премьер-министр Румынии уволил министра образования Екатерину Андронеску из-за ее "глубоко неправильных" комментариев по поводу похищения и убийства 15-летней жительницы румынского города Каракал. Об этом сообщает ВВС.

15-летняя Александра Мачесану была похищена 65-летним местным жителем, когда путешествовала автостопом. Позже мужчина сознался в убийстве Александры и еще одной 18-летней девушки.

В телевизионном интервью в начале этой недели Екатерина Андронеску сказала, что ее учили "не садиться в машины к незнакомцам".

Премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ сказала, что заявление Андронеску о похищении подростка свидетельствуют о "непонимании" Премьер сказала, что не намерена обвинять жертву или ее родителей.

Ранее из-за этого дела потеряли должности начальник румынской полиции Иоан Буда и министр внутренних дел Николай Мога.

В январе в США девочка сбежала от похитителя после трех месяцев заточения.