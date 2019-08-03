Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Румынский министр уволена из-за комментария о похищении подростка

Румынский министр уволена из-за комментария о похищении подростка - Фото
Екатерина Андронеску (фото - EPA)
03.08.2019, 19:09

В телевизионном интервью министр образования сказала, что ее учили "не садиться в машины к незнакомцам"

Премьер-министр Румынии уволил министра образования Екатерину Андронеску из-за ее "глубоко неправильных" комментариев по поводу похищения и убийства 15-летней жительницы румынского города Каракал. Об этом сообщает ВВС.

15-летняя Александра Мачесану была похищена 65-летним местным жителем, когда путешествовала автостопом. Позже мужчина сознался в убийстве Александры и еще одной 18-летней девушки.

В телевизионном интервью в начале этой недели Екатерина Андронеску сказала, что ее учили "не садиться в машины к незнакомцам".

Премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ сказала, что заявление Андронеску о похищении подростка свидетельствуют о "непонимании" Премьер сказала, что не намерена обвинять жертву или ее родителей.

Ранее из-за этого дела потеряли должности начальник румынской полиции Иоан Буда и министр внутренних дел Николай Мога.

В январе в США девочка сбежала от похитителя после трех месяцев заточения.

Напишите нам
похищение Румыния Екатерина Андронеску
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 