Румынское побережье Черного моря усыпано пакетами с кокаином

Фото: EPA

В Румынии правоохранители проводят поисковую операцию после обнаружения вдоль кромки Черного моря нескольких пакетов с наркотиками. Об этом сообщает BBC.

Полицейские уже собрали более 130 кг кокаина, поиски продолжаются.

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Отмечается, что первые пакеты с наркотиками сразу в нескольких местах на побережье были обнаружены в пятницу, 5 апреля. Сегодня береговую линию патрулируют около 300 офицеров полиции и 14 кораблей береговой охраны. Операция охватывает примерно 90 км побережья. Полиция призывает местных жителей не вскрывать найденные упаковки: "Эти наркотики имеют высокую концентрацию - более 90%, и могут представлять угрозу для жизни".

Сообщается, что через Румынию проходит маршрут транзита наркотиков, соединяющий Латинскую Америку и Европу. Предполагается, что выброшенные на берег пакеты - часть партии примерно в тонну кокаина, обнаруженной на брошенном корабле чуть более двух недель назад.

31 марта в Киевской области правоохранительные органы изъяли 600 килограммов героина на сумму около 50 млн долларов.