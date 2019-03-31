Князев о антинаркотическом рейде: Раньше не видел столько героина

Сергей Князев (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Сегодня в Киевской области правоохранительные органы изъяли 600 килограммов героина на сумму около 50 млн долларов. Об этом сообщил в Facebook глава Нацполиции Сергей Князев.

"Никогда еще не видел такого количества героина, изъятого украинской полицией. Взрослеем", - написал Князев.

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По словам главы Нацполиции, 100 килограммов наркотиков изъяли ночью и еще 500 килограммов - несколько часов назад.

Князев отметил, что наркоторговцы использовали Украину как "склад" для дальнейших поставок героина в другие страны.

По данным полиции, задержаны четыре человека: по одному гражданину Молдовы и Турции и двое - Македонии.

30 марта СБУ сообщила, что правоохранители задержали наркокурьера в Закарпатье накануне его отъезда в ЕС, а во время обысков в местах временного хранения наркотиков, в так называемых "транзитных зонах" - изъяли более 120 килограммов героина.