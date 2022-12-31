Скончался почетный папа римский Бенедикт XVI — ему было 95 лет

Ватикан сообщил о кончине в возрасте 95 лет почетного папы римского Бенедикта, который по собственному желанию сложил с себя полномочия в 2013 году.

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Он ушел из жизни в 09:34 утра в своей резиденции в Ватиканском монастыре Mater Ecclesiae.

Ватикан сообщит в ближайшее время новости о похоронном обряде.

Йозеф Алоиз Ратцингер родился 16 апреля 1927 года в Баварии.

С началом Второй мировой войны вступил в ряды "гитлерюгенда". В конце войны был призван на военную службу в ПВО. При приближении войск США он дезертировал, затем несколько месяцев провел в лагере для военнопленных.

Высшее образование по специальности "теология и философия" получил в 1946-1951 годах в Мюнхенском университете.

В июне 1951 года получил сан священника. В 1953 году защитил диссертацию по наследию блаженного Августина и вошел в число лучших теологов Германии. С 1959 года преподавал на кафедре теологии Боннского университета.

Сан кардинала получил 27 июня 1977 года.

25 ноября 1981 года возглавил Конгрегацию доктрины веры (бывшая Святая инквизиция).

С 30 ноября 2002 года стал деканом Коллегии кардиналов.

Был избран папой римским 19 апреля 2005 года, выбрал имя Бенедикт XVI.

В феврале 2013 года Бенедикт XVI по своей воле отрекся от престола Святого Петра. После этого конклав кардиналов избрал 13 марта новым папой Римским аргентинского кардинала Хорхе Марио Бергольо, который выбрал имя Франциск. За Бенедиктом XVI было решено закрепить титул почетного папы римского.

Бенедикт был самым старшим по возрасту на момент избрания папой римским со времен папы Климента XII (избран в 1730 году). Он свободно говорил на немецком, итальянском, латинском, английском и испанском языках, а также читал на древнегреческом и иврите.

Автор книг "Введение в христианство", "Новая песнь Господу", "Служители вашей радости".

В 2020 году сообщалось, что Бенедикт тяжело болен рожистым воспалением лица. Его брат Георг Ратцингер скончался в 2020 году в возрасте 96 лет.

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Сергій Бережний , Дмитро Гриниченко

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