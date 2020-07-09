Из космоса увидели активность на ядерном объекте в КНДР - фото

На объекте в Северной Корее ведется некая активность - об этом свидетельствуют спутниковые снимки США

Новые спутниковые снимки показывают активность на объекте в поселке Волло-Ри около Пхеньяна, где, как считает американская разведка, собирают ядерные боеголовки КНДР. Об этом сообщает CNN.

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Фото, сделанные аппаратами Planet Labs, проанализировали эксперты Института международных исследований Миддлбери (США). Профессор института Джеффри Льюи заявил, что объект на фото "имеет все признаки ядерного объекта: периметр охраны, жилье, подземная инфраструктура".

Он отметил, что на объекте наблюдается "повышенная транспортная активность". "Последние спутниковые снимки показывают, что движение транспортных средств продолжается, что позволяет предположить, что КНДР продолжает производить ядерные боеголовки или их компоненты", - добавил эксперт.

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Наталия Софиенко

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