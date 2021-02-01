С обрыва в океан. В Калифорнии из-за дождей рухнул вниз кусок шоссе: видео

В центральной части штата Калифорния, США, в районе Биг-Сур обрушился участок Калифорнийское шоссе. Оно проходит над обрывом и с него открывается шикарный вид на побережье Тихого океана, теперь часть шоссе просто рухнула вниз к океану, передает CNN.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

По предварительной оценке, причиной обрушения стали проливные дожди и селевой горный поток, размывшие этот участок шоссе. Местные власти заявили, что вода затопила дренажную инфраструктур и полностью разрушила часть дороги.

О погибших или пострадавших пока не сообщается, данные уточняются.

В августе 2020 года в Индии упал 70-тонный подъемный кран, придавив 11 человек – видео.

Смотрите также: Разрушился легендарный телескоп Аресибо: 900-тонная платформа пробила чашу: видео

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.