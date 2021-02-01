С обрыва в океан. В Калифорнии из-за дождей рухнул вниз кусок шоссе: видео
01.02.2021, 12:10
Рухнувший кусок шоссе (скриншот с видео)
В центральной части штата Калифорния, США, в районе Биг-Сур обрушился участок Калифорнийское шоссе. Оно проходит над обрывом и с него открывается шикарный вид на побережье Тихого океана, теперь часть шоссе просто рухнула вниз к океану, передает CNN.
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По предварительной оценке, причиной обрушения стали проливные дожди и селевой горный поток, размывшие этот участок шоссе. Местные власти заявили, что вода затопила дренажную инфраструктур и полностью разрушила часть дороги.
О погибших или пострадавших пока не сообщается, данные уточняются.
- В августе 2020 года в Индии упал 70-тонный подъемный кран, придавив 11 человек – видео.
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