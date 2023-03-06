Салон наполнился дымом. На Кубе самолет аварийно сел после столкновения с птицами – видео
Самолет, летевший из Гаваны во Флориду, США, был вынужден вернуться в кубинский аэропорт и совершить аварийную посадку после того, как в двигатель самолета попали птицы. Об этом сообщает BBC со ссылкой на авиакомпанию Southwest Airlines.
После столкновения с птицами салон лайнера наполнился дымом.
В результате инцидента никто не пострадал. Пилоты вернулись в Гавану и безопасно посадили самолет.
"Никто не мог дышать. В легких так сильно жгло", – сказал Марк Антонио, пассажир рейса.
Este es un video desde dentro del avión, en el que al parecer ha entrado humo a la cabina. Un pasajero ha declarado que se ha escuchado una explosión en uno de los motores, lo que ha ocasionado el aterrizaje de emergencia.— On The Wings of Aviation (@OnAviation) March 5, 2023
Unknown pic.twitter.com/Z4LgPKKca5
Самолет Boeing 737 перевозил 147 пассажиров и шесть сотрудников, говорится в сообщении авиакомпании.
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