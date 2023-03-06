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Салон наполнился дымом. На Кубе самолет аварийно сел после столкновения с птицами – видео

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06.03.2023, 15:40
Салон наполнился дымом. На Кубе самолет аварийно сел после столкновения с птицами – видео - Фото
Иллюстрационное фото - EPA

Самолет, летевший из Гаваны во Флориду, США, был вынужден вернуться в кубинский аэропорт и совершить аварийную посадку после того, как в двигатель самолета попали птицы. Об этом сообщает BBC со ссылкой на авиакомпанию Southwest Airlines.

После столкновения с птицами салон лайнера наполнился дымом.

В результате инцидента никто не пострадал. Пилоты вернулись в Гавану и безопасно посадили самолет.

"Никто не мог дышать. В легких так сильно жгло", – сказал Марк Антонио, пассажир рейса.

Самолет Boeing 737 перевозил 147 пассажиров и шесть сотрудников, говорится в сообщении авиакомпании.

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