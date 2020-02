Самолет Air Canada приземлился в Торонто без колеса: видео

Лайнер Airbus A319 авиакомпании Air Canada потерял одно из шести колес шасси, но успешно приземлился вчера, 18 февраля, в аэропорту Торонто в Канаде. Об этом сообщает CTV News.

Лайнер потерял колесо во время взлета. Пилот объявил чрезвычайную ситуацию, чтобы получить приоритет при посадке, когда прибыл в Торонто.

На борту лайнера было 120 пассажиров и пять членов экипажа.

Update VIDEO LOST WHEEL Air Canada #AC715 from New York arrived safely in Toronto after losing a wheel (likely on departure at LGA) on their right main landing gear. Aircraft stopped on runway 23. Tow enroute. No injuries. 120 passengers & 5 crew. pic.twitter.com/uZK8Z4hYnX