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Самый богатый боксер планеты возвращается на ринг. Бой – на верхушке "Паруса" в ОАЭ

Цей матеріал також доступний українською
04.01.2022, 15:13
Самый богатый боксер планеты возвращается на ринг. Бой – на верхушке
Флойд Мейвезер (фото - Twitter/Флойд Мейвезер)

Известный американский боксер Флойд Мейвезер возвращается на ринг. В Twitter он анонсировал выставочный поединок, который состоится 20 февраля в Дубае на вертолетной площадке небоскреба Burj Al Arab.

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По словам 44-летнего Мейвезера, он пока не определился с соперником. По предварительной информации, это может быть актер и ютубер Money Kicks (настоящее имя Рашед Белхаса).

19-летний Белхаса считается одним из самых богатых юношей Дубая. В YouTube он показывает свою роскошную жизнь, дорогие покупки, шикарные автомобили и недвижимость. У блогера около двух миллионов подписчиков в соцсетях.

Рашед Белхаса (фото – Instagram/Money Kicks)

Последний бой Мейвезера также был выставочным – в июне 2021 года он выходил на ринг с ютубером Логаном Полом. Победителя публично не объявили.

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Яна Катасонова
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Флойд Мейвезер бокс боксер ринг
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