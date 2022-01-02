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Бокс. Украинский супертяж Выхрист во втором раунде победил грузина: было много нокдаунов

Цей матеріал також доступний українською
02.01.2022, 13:16
Бокс. Украинский супертяж Выхрист во втором раунде победил грузина: было много нокдаунов - Фото
Виктор Выхрист (скриншот видео Premier Boxing Champions, YouTube)

Украинский боксер супертяжелого веса Виктор Выхрист (9-0, 7 КО) победил грузинского бойца Яго Киладзе (26-6-1, 18 КО), отправив его в технический нокаут во втором раунде. Об этом сообщает Vringe.

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В первом раунде было три нокдауна. Сперва Выхрист провел "двойку" и отправил на канвас оппонента. Однако в попытках завершить бой досрочно украинец и сам пропустил хук, после которого упал на пол.

В концовке раунда Выхрист снова отправил Киладзе в нокдаун левым боковым ударом. После этого у грузина появилась рассечение возле глаза.

Во втором раунде боксеры снова обменялись нокдаунами. Сперва на ринге оказался Выхрист, однако затем украинец отправил грузина в финальный нокдаун. Киладзе поднялся, но рефери остановил бой, чем вызвал недовольство грузинского бойца.

Таким образом Выхрист одержал победу техническим нокаутом во втором раунде. Это его девятая победа на профессиональном ринге.

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Марк Сировой
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Виктор Выхрист бокс яго киладзе бой нокаут нокдаун
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