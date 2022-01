Бокс. Украинский супертяж Выхрист во втором раунде победил грузина: было много нокдаунов

Украинский боксер супертяжелого веса Виктор Выхрист (9-0, 7 КО) победил грузинского бойца Яго Киладзе (26-6-1, 18 КО), отправив его в технический нокаут во втором раунде. Об этом сообщает Vringe.

В первом раунде было три нокдауна. Сперва Выхрист провел "двойку" и отправил на канвас оппонента. Однако в попытках завершить бой досрочно украинец и сам пропустил хук, после которого упал на пол.

Kiladze with an early vicious knockdown on Faust!



