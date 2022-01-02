Бокс. Украинский супертяж Выхрист во втором раунде победил грузина: было много нокдаунов
Украинский боксер супертяжелого веса Виктор Выхрист (9-0, 7 КО) победил грузинского бойца Яго Киладзе (26-6-1, 18 КО), отправив его в технический нокаут во втором раунде. Об этом сообщает Vringe.
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В первом раунде было три нокдауна. Сперва Выхрист провел "двойку" и отправил на канвас оппонента. Однако в попытках завершить бой досрочно украинец и сам пропустил хук, после которого упал на пол.
Kiladze with an early vicious knockdown on Faust!— FOX Sports: PBC (@PBConFOX) January 2, 2022
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В концовке раунда Выхрист снова отправил Киладзе в нокдаун левым боковым ударом. После этого у грузина появилась рассечение возле глаза.
Во втором раунде боксеры снова обменялись нокдаунами. Сперва на ринге оказался Выхрист, однако затем украинец отправил грузина в финальный нокдаун. Киладзе поднялся, но рефери остановил бой, чем вызвал недовольство грузинского бойца.
Таким образом Выхрист одержал победу техническим нокаутом во втором раунде. Это его девятая победа на профессиональном ринге.
- 19 декабря сообщалось, что украинский боксер Денис Беринчик победил россиянина Ису Чаниева и защитил титул интернационального чемпиона IBO в легком весе.
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