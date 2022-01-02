Бокс. Украинский супертяж Выхрист во втором раунде победил грузина: было много нокдаунов

Украинский боксер супертяжелого веса Виктор Выхрист (9-0, 7 КО) победил грузинского бойца Яго Киладзе (26-6-1, 18 КО), отправив его в технический нокаут во втором раунде. Об этом сообщает Vringe.

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В первом раунде было три нокдауна. Сперва Выхрист провел "двойку" и отправил на канвас оппонента. Однако в попытках завершить бой досрочно украинец и сам пропустил хук, после которого упал на пол.

В концовке раунда Выхрист снова отправил Киладзе в нокдаун левым боковым ударом. После этого у грузина появилась рассечение возле глаза.

Во втором раунде боксеры снова обменялись нокдаунами. Сперва на ринге оказался Выхрист, однако затем украинец отправил грузина в финальный нокдаун. Киладзе поднялся, но рефери остановил бой, чем вызвал недовольство грузинского бойца.

Таким образом Выхрист одержал победу техническим нокаутом во втором раунде. Это его девятая победа на профессиональном ринге.

19 декабря сообщалось, что украинский боксер Денис Беринчик победил россиянина Ису Чаниева и защитил титул интернационального чемпиона IBO в легком весе.

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Марк Сировой

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