Санкции против РФ. 87% россиян не ощущают проблем - опрос Левада-центра

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87% россиян считают, что санкции запада против России не создали особых проблем лично для них и членов их семей. Об этом свидетельствуют результаты опроса российского Левада-центра.

По данным опроса, это максимальный показатель за все время исследований с весны 2014 года, после введения первых санкций.

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10% респондентов признали наличие серьезных проблем из-за санкций. В январе 2015 года так считали 34% опрошенных.

67 % опрошенных ответили, что санкции против России их не беспокоят.

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79 % респондентов уверены, что России необходимо налаживать отношения с США и другими западными странами.

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Опрос был проведен 20-26 февраля среди 1614 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ методом личного интервью. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает 2%.

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