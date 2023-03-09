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Саудовская Аравия может признать Израиль в обмен на помощь с ядерной программой – WSJ

Цей матеріал також доступний українською
09.03.2023, 20:57
Саудовская Аравия может признать Израиль в обмен на помощь с ядерной программой – WSJ - Фото
Заседание правительства Саудовской Аравии (Фото - EPA)

Саудовская Аравия согласится пойти на признание Израиля, если получит содействие в ее гражданской ядерной программе и гарантии безопасности от США. Об этом сообщает Wall Street Journal.  

Издание со ссылкой на анонимные источники, знакомые с ходом переговоров, утверждает, что Саудовская Аравия ведет трехсторонние консультации с Израилем и США об установлении полноценных дипломатических отношений с еврейским государством.

Условием признания Израиля, как утверждают источники, Саудовская Аравия выдвигает содействие в развитии ее программы ядерной энергетики, включая передачу ей технологии обогащения урана, а также гарантии безопасности и оборонной помощи со стороны США.

Нормализация отношений Израиля и Саудовской Аравии приобрела особую актуальность для администрации президента США Джо Байдена и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в связи с резким обострением  конфронтации с Ираном из-за его ядерной программы и тем, что Иран начал оказывать военную поддержку России в ее войне против Украины. Саудовская Аравия, в свою очередь, также является противником Ирана на Ближнем Востоке и хотела бы иметь доступ к стратегически важным технологическим преимуществам, которыми располагает еврейское государство.

Арабские государства с момента основания Израиля заняли по отношению к нему враждебную позицию, напряженность еще более усилилась из-за нерешенности так называемой "палестинской проблемы". Установление дипломатических отношений между Саудовской Аравией и Израилем и их сотрудничество стало бы принципиально новым фактором ближневосточной политики.     

  • 26 февраля 2023 года в Киев прибыл глава МИД Саудовской Аравии принц Фейсал ибн Фархан Аль Сауд. Это был первый официальный визит в Украину главы МИД Саудовской Аравии с момента установления дипломатических отношений в 1993 году.

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Сергій Бережний
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Израиль Иран саудовская аравия Ближний Восток дипломатические отношения
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