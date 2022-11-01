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Саудовская Аравия предупредила США о намерении Ирана напасть на нее и Ирак – WSJ

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01.11.2022, 20:18
Саудовская Аравия предупредила США о намерении Ирана напасть на нее и Ирак – WSJ - Фото
Али Хаменеи Фото: ЕPA

Саудовская Аравия поделилась разведданными из США, предупреждающими о неизбежной атаке со стороны Ирана на цели в королевстве. Американские военные на Ближнем Востоке находятся в состоянии повышенной готовности. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителей Саудовской Аравии и США.

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В ответ на предупреждение Саудовская Аравия, США и ряд других соседних государств повысили уровень тревоги для своих военных, сообщили чиновники. Более подробной информации они не предоставили.

Саудовские официальные лица заявили, что Иран готов совершить нападения также на Ирак, чтобы отвлечь внимание от внутренних протестов, охвативших страну с сентября.

Совет национальной безопасности Белого дома заявил, что обеспокоен предупреждениями и готов отреагировать, если Иран совершит атаку.

"Мы обеспокоены картиной угрозы, и мы остаемся в постоянном контакте через военные и разведывательные каналы с Саудовской Аравией", – сказал представитель Совета национальной безопасности. "Мы будем без колебаний действовать в защиту наших интересов и партнеров в регионе", – добавил он.

  • Сегодня канал CNN со ссылкой на представителей западной страны, "внимательно следящей за иранской программой вооружений", сообщил, что Иран готовится отправить РФ около 1000 баллистических ракет малой дальности класса "земля-земля" и ударных беспилотников для войны против Украины.

Вадим Ребрина
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США Иран ирак разведка саудовская аравия
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