Протесты в Иране обостряются на фоне репрессий: десятки тысяч человек выходят на улицы

Ночью в Иране прошла одна из самых крупных акций протеста с момента вспышки антиправительственных демонстраций шесть недель назад. Десятки тысяч человек вышли на улицы во всех крупных городах. Об этом сообщает BBC.

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Эскалация произошла после того, как полиция открыла огонь по протестующим, отмечавшим 40 дней со дня смерти Махсы Амини в ее родном городе Саккези. Именно смерть Амини, которую перед этим задержала полиция за якобы "ненадлежащее ношение" хиджаба, стала причиной протестов.

Норвежская организация защиты прав человека в Иране утверждает, что по меньшей мере 234 протестующих, в том числе 29 детей, были убиты силами безопасности во время подавления акций.

В Тегеране на улицах жгли костры. Сотни людей прошли по главной улице, скандируя лозунги, включая "Смерть диктатору".

"Общество очень разозлено. Нам их [иранского руководства] достаточно", — сказала BBC Persian 27-летняя протестующая в Карадже, неподалеку от Тегерана.

21 сентября в Иране начались протесты и столкновения с силовиками после смерти 22-летней Махсы Амини, задержанной полицией нравов. Амини была задержана в Тегеране 13 сентября за неправильное ношение хиджаба. 22-летняя девушка скончалась в отделении полиции нравов. Власти утверждают – из-за сердечного приступа, но ее семья говорит, что у девушки не было проблем со здоровьем.

22 октября десятки тысяч человек собрались в столице Германии, чтобы выразить солидарность с антиправительственными демонстрантами в Иране.

Вадим Ребрина

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