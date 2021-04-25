Сайт атомной станции в Беларуси взломали: на нем выложили заявление об угрозе взрыва
Неизвестные взломали сайт беларуской атомной электростанции, опубликовав письмо о возможном взрыве на АЭС. Сообщение подписано "небезразличными сотрудниками БелАЭС". В Минэнерго Беларуси заявили, что сайт был взломан, а опубликованная информация является фейком.
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"До сих пор системы не настроены до конца, это вызывает постоянные неполадки оборудования. Ремонтные работы происходят в небезопасных условиях. Из-за этого рабочие постоянно травмируются, имеют место летальные случаи. Раньше многие говорили: АЭС — бомба замедленного действия. Мы вынуждены опровергнуть это и заявить: АЭС — мина, на которую уже наступили. Стоит поднять ногу и она взорвётся", – указано в сообщении.
Отмечается, что всё держится якобы "сугубо на профессионализме специалистов" станции и "на удаче".
"Ситуация ухудшается с каждым часом и мы не имеем никаких гарантий в завтрашнем дне", – говорится в письме, при этом не указано о каких именно поломках/авариях идет речь.
Также сообщается, что первый блок БелАЭС был запущен в эксплуатацию "неготовым к запуску".
По словам авторов письма, причиной тому – давление со стороны руководства Беларуси.
"Мы умоляем всё мировое сообщество оказать давление на (самопровозглашенного президента Беларуси – ред.) Лукашенко и потребовать немедленного закрытия станции при поддержке зарубежных специалистов, чтобы сделать это наиболее безопасно", – указано на сайте.
- Осенью 2020-го мэрия Вильнюса сообщила, что жителям Литвы раздадут 4 млн таблеток йодида калия, которые должны защитить щитовидную железу от воздействия радиации в случае аварии на АЭС.
- В ноябре Литва прекратила импорт электроэнергии из Беларуси сразу после подключения первого энергоблока БелАЭС.
- В январе 2021 года Беларусь поставила в Украину 3,1 млн кВт-ч электроэнергии в формате аварийной помощи по запросу Украины.
- 19 марта президент Литвы Гитанас Науседа в Раде призвал Украину не покупать электроэнергию на Белорусской АЭС.
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