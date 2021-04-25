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Сайт атомной станции в Беларуси взломали: на нем выложили заявление об угрозе взрыва

25.04.2021, 15:05
Сайт атомной станции в Беларуси взломали: на нем выложили заявление об угрозе взрыва - Фото
БелАЭС (Фото - ЕРА)

Неизвестные взломали сайт беларуской атомной электростанции, опубликовав письмо о возможном взрыве на АЭС. Сообщение подписано "небезразличными сотрудниками БелАЭС". В Минэнерго Беларуси заявили, что сайт был взломан, а опубликованная информация является фейком.

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"До сих пор системы не настроены до конца, это вызывает постоянные неполадки оборудования. Ремонтные работы происходят в небезопасных условиях. Из-за этого рабочие постоянно травмируются, имеют место летальные случаи. Раньше многие говорили: АЭС — бомба замедленного действия. Мы вынуждены опровергнуть это и заявить: АЭС — мина, на которую уже наступили. Стоит поднять ногу и она взорвётся", – указано в сообщении.

Отмечается, что всё держится якобы "сугубо на профессионализме специалистов" станции и "на удаче". 

"Ситуация ухудшается с каждым часом и мы не имеем никаких гарантий в завтрашнем дне", – говорится в письме, при этом не указано о каких именно поломках/авариях идет речь.

Также сообщается, что первый блок БелАЭС был запущен в эксплуатацию "неготовым к запуску".

По словам авторов письма, причиной тому – давление со стороны руководства Беларуси. 

"Мы умоляем всё мировое сообщество оказать давление на (самопровозглашенного президента Беларуси – ред.) Лукашенко и потребовать немедленного закрытия станции при поддержке зарубежных специалистов, чтобы сделать это наиболее безопасно", – указано на сайте.

Читайте также: В Беларуси отключались станции мониторинга радиации. В тот день писали о ЧП на БелАЭС

Станислав Стороженко
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авария взлом БелАЭС
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