Сделка Хорватии и Израиля по истребителям F-16 может сорваться

Фото: EPA

Хорватия может выйти из соглашения о покупке истребителей F-16 в связи со вмешательством Соединенных Штатов, у которых ранее Израиль приобрел эти самолеты. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Израиль около 30 лет назад купил 12 подержанных истребителей типа F-16 в США. Впоследствии на эти самолеты были установлены ультрасовременные электронные системы и радары. Согласно соглашению между США и Израилем, в случае перепродажи истребителей необходимо одобрение Вашингтона.

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В США отметили, что согласуют перепродажу самолетов только после демонтажа установленного оборудования. Хорватия же требует продать ей самолеты только с этим оборудованием.

В Минобороны Хорватии сообщили, что ожидают официального ответа до 11 января.

Эта сделка может стать крупнейшим приобретением вооружения Хорватии после распада Югославии и вступления в НАТО.