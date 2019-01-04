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04.01.2019, 10:55

Сделка Хорватии и Израиля по истребителям F-16 может сорваться

Сделка Хорватии и Израиля по истребителям F-16 может сорваться - Фото
Фото: EPA

Хорватия согласна купить истребители F-16 только с современной электроникой и радарами

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Хорватия может выйти из соглашения о покупке истребителей F-16 в связи со вмешательством Соединенных Штатов, у которых ранее Израиль приобрел эти самолеты. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Израиль около 30 лет назад купил 12 подержанных истребителей типа F-16 в США. Впоследствии на эти самолеты были установлены ультрасовременные электронные системы и радары. Согласно соглашению между США и Израилем, в случае перепродажи истребителей необходимо одобрение Вашингтона.

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В США отметили, что согласуют перепродажу самолетов только после демонтажа установленного оборудования. Хорватия же требует продать ей самолеты только с этим оборудованием.

В Минобороны Хорватии сообщили, что ожидают официального ответа до 11 января.

Эта сделка может стать крупнейшим приобретением вооружения Хорватии после распада Югославии и вступления в НАТО.

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Теги: f-16
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