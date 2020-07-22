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Sea Breeze. Корабль ФСБ РФ провоцировал корвет Болгарии в Черном море - СМИ

22.07.2020, 08:37
Sea Breeze. Корабль ФСБ РФ провоцировал корвет Болгарии в Черном море - СМИ - Фото
Корвет ВМС Болгарии Бодры (фото - Думская)

Россия для провокаций внахлест перекрывает районы Черного моря, где проходят учения Sea Breeze, отмечают эксперты

Корабль береговой охраны ФСБ России провоцировал корвет "Бодры" Военно-морских сил Болгарии. Инцидент произошел во время международных учений Sea Breeze в Черном море, передает Украинский милитарный портал со ссылкой на собственные источники.

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По данным издания, командир корабля ФСБ РФ вышел в эфир, когда корвет совершал маневры. Он требовал, чтобы Бодры покинул район пребывания, сказав, что он сейчас закрыт и является исключительной экономической зоной России.

Руководитель Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко отмечает, что Россия внахлест перекрывает локации учений.

"То есть военный корабль, участвующий в учениях и может одновременно находиться в двух закрытых районах - один из которых закрыт в рамках учений, а другой - Россией с целью провокации", - объясняют в издании.

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Марк Сировой
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