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Секс-скандал под импичмент Трампа: обвинили свидетеля Сондленда

Секс-скандал под импичмент Трампа: обвинили свидетеля Сондленда - Фото
Гордон Сондленд (фото - ЕРА)
28.11.2019, 07:48

Джана Солис (58 лет), Натали Септ (35) и Николь Фогель (51) рассказали, что до назначения в администрацию Трампа он приставал к ним без их согласия

Три женщины обвиняют 62-летнего посла США в Евросоюзе Гордона Сондленда в "сексуальных проступках". Об этом сообщают в совместном материале американские издания Propublica и Portland Monthly.

В 2003 году, утверждает Фогель (владеет Portland Monthly), после делового обеда в ресторане владелец отельного бизнеса Сондленд "положил руку ей на бедро, пригласил в гостиницу и попытался насильно обнять и поцеловать". После отказа он, по словам Фогель, существенно изменил условия своего обещания инвестировать в ее проект.

Солис утверждает, что в 2008-м Сондленд пригласил ее оценить коллекцию произведений искусства у него дома в Портленде, но во время посещения "взобрался на нее и насильно поцеловал".

Септ рассказала об инциденте, который якобы произошел в 2010-м, когда Сондленд "пытался насильно поцеловать ее после встречи с ним за ужином", который, как она надеялась, поможет ей получить работу в госкомиссии по кинематографии.

Посол все отрицает, пишет The New York Times. По его словам, "эти ложные утверждения выдуманы и, как мне кажется, скоординированы в политических целях", а его адекватное поведение могут подвердить "сотни работников коллег".

Обвинения появились через неделю после того, как посол США в ЕС дал показания Конгрессу по делу об импичменте американского лидера Дональда Трампа.

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домогательство Гордон Сондленд
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