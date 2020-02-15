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Секс-скандал с соратником Макрона. В Париже арестовали россиянина

Секс-скандал с соратником Макрона. В Париже арестовали россиянина - Фото
Петр Павленский (фото - ЕРА)
15.02.2020, 22:34

Французские СМИ пишут, что Петра Павленского задержали из-за предполагаемой драки в ​​Париже 31 декабря, а не из-за публикации секс-видео

Во Франции полиция арестовала российского художника-активиста Петра Павленского, который ранее опубликовал секс-видео с участием кандидата в мэры Парижа Бенжамена Гриво, из-за чего тот вынужден был снять свою кандидатуру. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на французские СМИ.

Ранее на одном из малоизвестных сайтов Павленский опубликовал скриншоты онлайн-чата якобы между Гриво и женщиной, которая не является его женой. К одному из сообщений было прикреплено видео с кадрами мужских гениталий. Гриво не оспаривает, что сообщения отправлял он.

Распространение видео в социальных сетях вызвало осуждение многих французских политиков, даже оппозиционных друг к другу. Нынешний мэр Парижа Анн Идальго сказала, что частную жизнь людей следует уважать.

При этом судебные источники, которых цитируют французские СМИ, утверждают, что арест Павленского не связан с видео. Его задержали из-за предполагаемой драки в ​​Париже 31 декабря, связанной с "умышленным насилием с применением оружия".

Гриво, который женат и имеет детей, осудил распространение видео. "Моя семья не заслуживает этого. Никто никогда не должен подвергаться такому насилию", - сказал он.

В субботу Гриво, как сообщается, подал заявление о "вторжении в частную жизнь" в полицию.

Перед арестом Павленский сказал, что Гриво - первый политик, на которого он напал, добавив, что будет продолжать борьбу с "пропагандой и пуританством политиков".

  • В 2017 г Павленский вместе со своей семьей покинул Россию и попросил политического убежища во Франции. Он отсидел семь месяцев в тюрьме за поджог двери разведывательного управления ФСБ в Москве, а позже поджег отделение Банк де Франс.
  • Позже появилась информация, что Павленского перевели из камеры в психиатрический стационар.

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Петр Павленский париж секс бенжамен гриво
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