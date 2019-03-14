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14.03.2019, 07:40

Сенат предписал Трампу прекратить участие США в войне в Йемене

Сенат предписал Трампу прекратить участие США в войне в Йемене - Фото
После авиаударов в Йемене (фото - ЕРА)

Вчера под ударами авиации Саудовской Аравии и других членов коалиции в Йемене снова погибли гражданские лица. Сенат США на это уже отреагировал.

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Вчера, 13 марта, американский Сенат принял резолюцию о прекращении поддержки ВВС США международной коалиции под руководством Саудовской Аравии, которая бомбит вооруженные формирования повстанцев-шиитов в Йемене. Об этом говорится в тексте документа на сайте Конгресса.

Сенат предписал президенту Дональду Трампу в месячный срок отдать приказ об отзыве подразделений США, которые принимают участие в боевых действиях в этой ближневосточной стране. Американцы участвуют в йеменских операциях косвенно - дозаправляя самолеты коалиции в воздухе.

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Также законодатели подчеркнули, что военные США не могут участвовать в операциях против хуситов в Йемене, пока Конгресс не объявит войну или не даст спецразрешение на использование армии.

В микроблоге Twitter один из авторов резолюции демократ Берни Сандерс написал, что Сенат "возвратил себе конституционную ответственность за объявление войны", добавив, что эта власть принадлежит только законодателям, а не президенту.

Теперь текст резолюции должна одобрить Палата представителей США, а затем - подписать Трамп. Последний уже заявил, что наложит вето на документ, потому что он, как представляется хозяину Белого дома, "вредит борьбе с экстремизмом".

Вчера, 13 марта, из-за авиаударов ВВС коалиции погибли десятки гражданских лиц.

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Война в Йемене идет с 2014 года. С 2015-го саудовцы наносят авиаудары по хуситам и террористам Аль-Каиды. Данные о жертвах разнятся: от 6,6 тысяч погибших гражданских (а также десятки тысяч умерших от голода и тысячи - от вспышки холеры) до 150-160 тысяч жертв в общей сложности. В 27-миллионном Йемене - более 2 млн вынужденных переселенцев.

Шиитские проиранские постанцы-хуситы захватили столицу Сану, заявив, что их цель - якобы революция против коррумпированного режима и "рабства у Запада".

Тысячи налетов боевой авиации коалиции призваны "восстановить легитимную власть". Нередко под авиаудары попадают гражданские лица.

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Теги: йемен
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