ООН бьет в набат: в Йемене авиация разбомбила десятки гражданских

Последствия бомбардировок Йемена (фото - ЕРА)

В одном из поселков района Кушар на северо-западе Йемена авиаудары международной коалиции во главе с Саудовской Аравией привели к смерти по меньшей мере 22 гражданских лиц. Об этом агентство Reuters пишет со ссылкой на данные координатора гуманитарных программ ООН в Йемене д-ра Лисе Гранде.

В свою очередь, она ссылается на сообщения медиков в районе трагедии в провинции Хадджа.

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"Многие раненые дети направлены в госпитали в район Абс и в Сану. Некоторым, чтобы выжить, требуется срочная эвакуация", - сказала Гранде.

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По сообщению подконтрольного повстанцам-хуситам канала Al Masirah, бомбардировка унесла жизни 23 гражданских.

Спикер коалиции пока не ответил на запрос Reuters о комментарии по ситуации. Подконтрольный саудитам канал Al Arabiya заявил, что "за этой атакой стоят хуситы".

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Война в Йемене идет с 2014 года. С 2015-го саудовцы наносят авиаудары по хуситам и террористам Аль-Каиды. Данные о жертвах разнятся: от 6,6 тысяч погибших гражданских (а также десятки тысяч умерших от голода и тысячи - от вспышки холеры) до 150-160 тысяч жертв в общей сложности. В 27-миллионном Йемене - более 2 млн вынужденных переселенцев.

Шиитские проиранские постанцы-хуситы захватили столицу Сану, заявив, что их цель - якобы революция против коррумпированного режима и "рабства у Запада".

Тысячи налетов боевой авиации коалиции призваны "восстановить легитимную власть". Нередко под авиаудары попадают гражданские лица.

Кушар на карте страны (отмечен красным пятном):

В октябре 2018 года президент Петр Порошенко заявил, что в память о жертвах Голодомора 1932-1933 годов Украина предоставит гуманитарную помощь нескольким беднейшим странам мира, включая Йемен.

В конце зимы 49-летний Вадим Вахрушев стал послом Украины в Саудовской Аравии (с октября 2014 года) и Йемене по совместительству.