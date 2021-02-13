Сенат США не признал Трампа виновным в подстрекательстве к восстанию

Сенат США оправдал бывшего президента Дональда Трампа в ходе второго процесса по импичменту. Об этом сообщает CNN.

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Семеро сенаторов-республиканцев присоединились к 50 демократам, голосующим за осуждение Трампа. Результат голосования – 57:43. Сенаторам требовалось большинство в две трети, чтобы осудить экс-президента.

За осуждение Трампа проголосовали сенаторы-республиканцы Ричард Берр, Билл Кэссиди, Сьюзан Коллинз, Лиза Мурковски, Митт Ромни, Бен Сассе, Пэт Туми.

Reuters поясняет: Трамп покинул свой пост 20 января, поэтому импичмент не мог быть использован для его отстранения от власти. Но демократы надеялись добиться признания его виновным в штурме Капитолия, в результате которой погибли пять человек, и подготовить таким образом почву для голосования, чтобы запретить Трампу когда-либо снова занимать государственные должности.

13 января Палата представителей Конгресса объявила импичмент Трампу за "подстрекательство к восстанию" во время беспорядков в Капитолии. Трамп – первый президент в истории США, дважды подвергнутый импичменту, обвиненный Конгрессом в преступлениях.

Избранный президент США Джо Байден призвал Сенат "справиться со своими обязанностями" по второму импичменту Трампа.

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Вадим Ребрина

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