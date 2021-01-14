Байден отреагировал на второй импичмент Трампу и обратился к Сенату
Избранный президент США Джо Байден призвал Сенат "справиться со своими обязанностями" по второму импичменту действующего президента США Дональда Трампа. Об этом демократ написал в Facebook.
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Он отметил, что за импичмент и привлечение к ответственности Трампа голосовали обе партии в Палате представителей Конгресса США.
"Теперь процесс продолжается в Сенате – и я надеюсь, что они справятся со своими конституционными обязанностями по импичменту, а также займутся другими неотложными делами этой страны", – написал он.
Как передает ABC News, Байден также заявил, что захват Капитолия 6 января было "спланированным и скоординированным преступлением". "Его осуществили политические экстремисты и внутренние террористы, которых к насилию подстрекал президент Трамп", – добавил Байден.
В то же время NBC News отмечает, что лидер республиканского большинства в Сенате Митч МакКонелл заявлял на прошлой неделе, что Сенат сможет рассмотреть статьи об импичменте не раньше 19 января, если только все 100 сенаторов не согласятся сделать это раньше.
В заявлении, сделанном после голосования по импичменту, МакКоннелл сказал, что у Сената нет шансов провести разбирательство до того, как Трамп покинет свой пост 20 января.
- 6 января сторонники Трампа, собравшиеся у Капитолия, где шел подсчет голосов выборщиков, сломали заградительные барьеры и ворвались в здание. В результате беспорядков в Капитолии погибли четыре участника нападения и офицер полиции.
- 7 января Конгресс завершил прерванное заседание и утвердил победу Байдена на выборах.
- Вчера, 13 января, Палата представителей Конгресса объявила импичмент Трампу за "подстрекательство к восстанию" во время беспорядков в Капитолии. Трамп – первый президент в истории США, дважды подвергнутый импичменту, обвиненный Конгрессом в преступлениях.
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