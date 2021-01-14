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Байден отреагировал на второй импичмент Трампу и обратился к Сенату

14.01.2021, 06:43
Байден отреагировал на второй импичмент Трампу и обратился к Сенату - Фото
Джо Байден и Дональд Трамп (Фото: ЕРА, коллаж: LIGA.net)

Избранный президент США Джо Байден призвал Сенат "справиться со своими обязанностями" по второму импичменту действующего президента США Дональда Трампа. Об этом демократ написал в Facebook.

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Он отметил, что за импичмент и привлечение к ответственности Трампа голосовали обе партии в Палате представителей Конгресса США.

"Теперь процесс продолжается в Сенате – и я надеюсь, что они справятся со своими конституционными обязанностями по импичменту, а также займутся другими неотложными делами этой страны", – написал он.

Как передает ABC News, Байден также заявил, что захват Капитолия 6 января было "спланированным и скоординированным преступлением". "Его осуществили политические экстремисты и внутренние террористы, которых к насилию подстрекал президент Трамп", – добавил Байден.

В то же время NBC News отмечает, что лидер республиканского большинства в Сенате Митч МакКонелл заявлял на прошлой неделе, что Сенат сможет рассмотреть статьи об импичменте не раньше 19 января, если только все 100 сенаторов не согласятся сделать это раньше.

В заявлении, сделанном после голосования по импичменту, МакКоннелл сказал, что у Сената нет шансов провести разбирательство до того, как Трамп покинет свой пост 20 января.

СПРАВКА. Статьи об импичменте, за которые проголосовала Палата представителей, должны быть переданы в Сенат для судебного рассмотрения. В случае признания Трампа виновным, ему может грозить запрет на повторное президентство.
Марк Сировой
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