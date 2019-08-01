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Сенат утвердил Келли Крафт постпредом США при ООН

Сенат утвердил Келли Крафт постпредом США при ООН - Фото
Келли Крафт и Дональд Трамп (фото - EPA)
01.08.2019, 09:32

За кандидатуру Келли Крафт проголосовали 56 сенаторов

Сенат США утвердил 31 июля Келли Крафт постоянным представителем США при ООН. Об этом сообщает Голос Америки.

"Крафт, которая сейчас является послом США в Канаде, получила назначение несмотря на сопротивление демократов", - отмечается в сообщении.

Оппоненты Трампа утверждают, что у Крафт слишком мало опыта в дипломатической сфере для того, чтобы занять столь высокопоставленный пост.

За кандидатуру Крафт проголосовали 56 сенаторов, 34 законодателя высказались против. Постоянное представительство США при ООН оставалось без руководителя в течение семи месяцев после ухода Никки Хейли – она оставила пост в декабре прошлого года.

Крафт была назначена на пост посла в Канаде президентом Трампом осенью 2017 года. До перехода на дипломатическую работу она занимала различные посты в благотворительных и некоммерческих организациях штата Кентукки.

Сенатор Боб Менендес, главный демократ в Комитете иностранных дел Сената, обвинил Крафт в недосточной «серьезности и профессионализме» для того, чтобы претендовать на пост главы дипмиссии США при ООН.

Вскоре после назначения послом в Канаде Крафт в интервью CBC заявила, что она понимает позицию как сторонников, так и противников теории о глобальных климатических изменениях.

На слушаниях в Сенате он согласилась с тем, что изменения климата представляют собой опасность для всего мира и пообещала не участвовать в любых переговорах в ООН, затрагивающих тему угля. Муж Крафт – миллиардер, руководитель одной из ведущих американских компаний в сфере угледобычи.

3 мая президент США Дональд Трамп официально выдвинул на должность постоянного представителя страны при Организации Объединенных Наций Келли Найт Крафт.

 

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