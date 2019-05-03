Трамп представил Сенату кандидатуру постпреда США при ООН

Келли Найт Крафт и Дональд Трамп (фото - EPA)

Президент США Дональд Трамп официально выдвинул на должность постоянного представителя страны при Организации Объединенных Наций Келли Найт Крафт. Об этом говорится в сообщении Белого дома.

Уведомление направили Сенату 2 мая. Если Сенат утвердит кандидатуру Крафт, она сменит на этом посту Никки Хейли, ранее объявившую о своем уходе.

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"Спустя месяц после промежуточных выборов в Конгресс, 7 декабря, Трамп выдвинул преемницей Хейли главу пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт. Ее кандидатуру должен был утвердить Сенат, однако формальное выдвижение кандидата так и не было оформлено", - говорится сообщении Deutsche Welle.

16 февраля Науэрт заявила, что больше не претендует на этот пост. "В лучших интересах моей семьи я больше не предоставляю свое имя для рассмотрения", - сказано в заявлении на сайте ведомства.

Утверждение кандидатуры Крафт в Сенате должно пройти в два этапа: сначала в комитете по иностранным делам, а затем - общим голосованием. Келли Крафт - действующий посол США в Канаде. Ее муж, угольный миллиардер Джо Крафт, является многолетним спонсором партии республиканцев.

9 октября 2018 года Трамп принял отставку постпреда страны при ООН Хейли.