Сенаторы США предлагают ввести новые санкции против России

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Сенаторы США допускают введение новых санкций против России по итогам расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве РФ в американские выборы. Об сообщает Bloomberg.

Напомним, Мюллер пришел к выводу, что между Москвой и избирательным штабом президента США Дональда Трампа не было сговора, однако Россия пыталась повлиять на исход выборов через организацию Агентство интернет-исследований и хакерские атаки.

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Сенатор Линдси Грэм после завершения расследования Мюллера заявил о необходимости вменить России "более серьезное наказание". Сенатор-республиканец Джон Корнин поддержал усиление санкций против страны-агрессора.

Напомним, члены комитета по разведке Сената намерены подготовить собственный отчет по возможному вмешательству России в выборы президента США.