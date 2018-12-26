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26.12.2018, 13:23

Сербия не хочет менять дружбу с Россией на членство в ЕС - СМИ

Сербия не хочет менять дружбу с Россией на членство в ЕС - СМИ - Фото
Фото: emigranto.ru

Четыре года ряд европейских стран блокируют продвижение переговоров о перспективе членства Сербии в ЕС - из-за ее отношений с Москвой

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Сербия из-за ее дружеских отношений с Россией четыре года не может перейти к новому разделу в переговорах о членстве в Евросоюзе. Об этом пишет сербское издание Vecernje Novosti, передает Европейская правда

Доклад Еврокомиссии по итогам мониторинга законодательной базы Сербии был готов больше четырех лет назад, но страны Балтии и Польша выступают против открытия нового раздела в переговорах. 

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По неофициальной информации, Литва предложила подготовить новый доклад и выставить Сербии такие условия, которые удовлетворят государства-члены.

Дипломаты отмечают, что Германия выражает не настолько жесткую позицию, но тоже недовольна тем, что Сербия не присоединяется к решениям и заявлениям Брюсселя.

Многие страны обеспокоены развитием военного сотрудничества Москвы и Белграда, также Сербия заявляла, что никогда не введет санкции против России. 

Косово и Сербия более семи лет ведут переговоры о вступлении в ЕС. Брюссель отмечает, что ни один будущий член ЕС не может иметь территориальных или пограничных споров.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заверил президента РФ Путина, что не будет высылать из страны российских дипломатов. 

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Теги: Россия, ЕС, переговоры, сербия
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