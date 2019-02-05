Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
05.02.2019, 17:08

Серия атак Талибана в Афганистане: почти пятьдесят погибших

Серия атак Талибана в Афганистане: почти пятьдесят погибших - Фото
Афганистан (фото - EPA)

Жертвы нападений исламистов - военные и полицейские

Реклама
Реклама

В Афганистане в результате нападений боевиков Талибана 4 и 5 февраля погибли почти 50 человек. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на сообщили местные власти.

Одна из атак была совершена на военную базу в провинции Кундуз после полуночи и, по словам главы совета провинции Мохаммада Юсуфа Аюби, продолжалась около двух часов. Были убиты по меньшей мере 23 солдата и трое сотрудников местной полиции, еще 12 человек получили ранения. Аюби опасается, что талибы могут захватить столицу провинции.

Реклама

Представитель Талибана Забихулла Муджахив подтвердил, что нападение было совершено боевиками движения. По его словам, они захватили три полицейских контрольно-пропускных пункта.

Также афганские власти сообщили еще о двух атаках, в которых в общей сложности погиб 21 человек.

Вечером 4 февраля талибы напали на контрольно-пропускной пункт в северной провинции Баглан. Председатель совета провинции Сафдер Мохсин сообщил, что атака продолжалась более часов, в бою погибли 11 правоохранителей, пятеро полицейских были ранены, талибы захватили все оружие и боеприпасы до того, как прибыло подкрепление. Позже военным удалось восстановить контроль над этим КПП.

Ранее сегодня сообщалось, что Сенат США подавляющим большинством проголосовал против планов президента Дональда Трампа, касающихся вывода американских войск из Сирии и Афганистана. 

Отправить:
Распечатать:
Теги: талибан, афганистан, терроризм
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 