Сестра короля поборется за пост премьер-министра Таиланда

Убол Ратана (фото - EPA)

Сестра короля Таиланда Убол Ратана будет бороться за пост премьер-министра страны в марте этого года. Об этом пишет Reuters.

Издание отмечается, что Убол Ратана отказалась от титула принцессы после замужества. С будущим мужем она познакомилась во время учебы в Массачусетском университете. Однако 20 лет назад пара развелась, и сестра короля вернулась в Таиланд.

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Издание указывает также, что политическая карьера для члена монаршей семьи является нарушением традиций. Король должен сторониться политики.

Для Таиланда участие Убол Ратана в выборах – шанс вернуться к демократической форме правления после военного переворота 2014 года. При этом основным соперником бывшей принцессы будет действующий глава правительства Прают Чан-Оча. Он руководил военным переворотом в 2014 году.