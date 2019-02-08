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08.02.2019, 11:40

Сестра короля поборется за пост премьер-министра Таиланда

Сестра короля поборется за пост премьер-министра Таиланда - Фото
Убол Ратана (фото - EPA)

Убол Ратана в свое время отказалась от титула принцессы, но теперь хочет занять должность премьер-министра Таиланда

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Сестра короля Таиланда Убол Ратана будет бороться за пост премьер-министра страны в марте этого года. Об этом пишет Reuters.

Издание отмечается, что Убол Ратана отказалась от титула принцессы после замужества. С будущим мужем она познакомилась во время учебы в Массачусетском университете. Однако 20 лет назад пара развелась, и сестра короля вернулась в Таиланд.

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Издание указывает также, что политическая карьера для члена монаршей семьи является нарушением традиций. Король должен сторониться политики.

Для Таиланда участие Убол Ратана в выборах – шанс вернуться к демократической форме правления после военного переворота 2014 года. При этом основным соперником бывшей принцессы будет действующий глава правительства Прают Чан-Оча. Он руководил военным переворотом в 2014 году.

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Теги: Убол Ратана, таиланд, выборы
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