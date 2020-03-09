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Северная Корея выпустила три ракеты в сторону Японии

Северная Корея выпустила три ракеты в сторону Японии - Фото
Ким Чен Ын (Фото: EPA)
09.03.2020, 07:20

Северная Корея выпустила три ракеты неустановленного типа в сторону Японии

Утром 9 марта армия КНДР осуществила запуск трех ракет неустановленного типа в сторону Японского моря. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

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Отмечается, что это было сделано через неделю после того, как Северная Корея выпустила два снаряда ближнего радиуса действия.

По данным объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, ракеты были выпущены в северо-восточном направлении из районов, прилегающих к городу Сондок в восточной провинции Хамхын.

Японское агентство NHK сообщило, что ракеты скорее всего упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.

"Согласно сообщению японского правительства, утром в понедельник Северная Корея запустила объекты в направлении Японского моря, которые, вероятно, являются баллистическими ракетами. По данным правительства, они упали за пределами японской исключительной экономической зоны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что объекты пролетели в северо-восточном направлении от 100 до 200 километров и упали в воды Японского моря через несколько минут после запуска.

Сообщений о вреде морским или воздушным судам не поступало.

Правительство Японии намерено провести заседание Совета нацбезопасности, чтобы обсудить ответные действия.

Запуск ракет Северной Кореей (Фото: EPA)

  • 1  января 2020 года северокорейский лидер Ким Чен Ын сообщил, что КНДР не намерена больше придерживаться моратория на испытания ядерного оружия и межконтинентальных баллистических ракет. 
Медведева Наталия
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