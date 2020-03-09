Северная Корея выпустила три ракеты в сторону Японии

Ким Чен Ын (Фото: EPA)

Утром 9 марта армия КНДР осуществила запуск трех ракет неустановленного типа в сторону Японского моря. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

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Отмечается, что это было сделано через неделю после того, как Северная Корея выпустила два снаряда ближнего радиуса действия.

По данным объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, ракеты были выпущены в северо-восточном направлении из районов, прилегающих к городу Сондок в восточной провинции Хамхын.

Японское агентство NHK сообщило, что ракеты скорее всего упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.

"Согласно сообщению японского правительства, утром в понедельник Северная Корея запустила объекты в направлении Японского моря, которые, вероятно, являются баллистическими ракетами. По данным правительства, они упали за пределами японской исключительной экономической зоны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что объекты пролетели в северо-восточном направлении от 100 до 200 километров и упали в воды Японского моря через несколько минут после запуска.

Сообщений о вреде морским или воздушным судам не поступало.

Правительство Японии намерено провести заседание Совета нацбезопасности, чтобы обсудить ответные действия.

января 2020 года северокорейский лидер января 2020 года северокорейский лидер Ким Чен Ын сообщил, что КНДР не намерена больше придерживаться моратория на испытания ядерного оружия и межконтинентальных баллистических ракет.