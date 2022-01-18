Северный поток-2 нужно использовать для давления на Россию – немецкие политики

На Россию нужно оказывать давление с помощью газопровода Северный поток-2 – это может стать дипломатическим воздействием в случае новой российской агрессии против Украины. Об этом заявили главы комитетов в Бундестаге Михаэль Рот и Антон Хофрайтер, пишет DW.

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"Мы делаем ставку на политико-дипломатическое решение, и санкции также являются частью дипломатического инструментария", – подчеркнул Рот.

Он добавил, что в случае нового вторжения России в Украину "действительно придется применить санкции". По словам политика, нельзя "заранее исключать вещи, которые могут потребовать наши партнеры в Евросоюзе".

Хофрайтер призвал максимально откладывать введение в эксплуатацию Северного потока-2.

"Уже только по геостратегическим причинам было бы разумно оставить вопрос открытым как можно дольше", – сказал он.

Политик считает, что Германия потеряет "средство давления на президента России Владимира Путина". Он добавил, что у Берлина нет необходимости в дополнительном газопроводе, потому что "трубопроводы, которые проходят через Украину, уже соответствующим образом заполнены".

В конце мая 2021 года США решили не вводить санкции против оператора СП-2 Nord Stream 2 AG ради отношений с Германией.

14 декабря 2022 года сенат США не принял законопроект о введении санкций против Северного потока-2.

После ухода Меркель в отставку министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сообщила, что сейчас СП–2 не может быть сертифицирован из-за несоответствия требованиям европейского энергетического законодательства.

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Яна Катасонова

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