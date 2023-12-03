Съезд ультраправых: хотят усилить влияние в Европарламенте, есть разногласия по Украине

Ультраправые партии Европы видят возможность усилить свое влияние в Европарламенте, но расходятся относительно вторжения России в Украину

Маттео Сальвини (Фото - EPA)

На съезде европейских ультраправых партий в Италии обсуждали возможность усилить свое влияние в Европарламенте и не смогли выработать общую позицию относительно войны России против Украины. Об этом пишет Reuters.

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Представители примерно десятка ультраправых партий из десятка стран Европы провели съезд во Флоренции, на котором обсуждали возможность нарастить влияние их политического направления в Европарламенте.

Как отмечает агентство, делегаты съезда были воодушевлены итогами выборов в Нидерландах, на которых неожиданно высокий результат показала Партия свободы Герта Вилдерса.

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что цель ультраправых партий – стать по крайней мере третьей по величине группой в парламенте ЕС после правоцентристов и социалистов и получить реальную возможность влиять на принимаемые решения.

В настоящее время их парламентская группа Идентичность и демократия (ID) является шестой по величине, уступая либеральным, зеленым и консервативным фракциям, однако опросы общественного мнения показывают, что у нее есть возможность подняться на четвертое место.

Президент французской партии Национальное объединение (партия Марин Ле Пен) Джордан Барделла заявил на съезде, что Европа "не должна стать "пятизвездочным общежитием для Африки" и связал массовую иммиграцию с ростом насилия и преступности.

При этом в рядах ультраправых нет единства по вопросу отношения к войне России против Украины. Если немецкая Альтернатива для Германии (АдГ) считает, что "Россию нельзя победить" и поэтому европейские санкции нужно снимать, то глава итальянской Лиги Сальвини (который до начала полномасштабного вторжения РФ был одним из самых последовательных сторонников российского диктатора Владимира Путина) заявил, что его партия всегда "словом, делом и деньгами" поддерживала любую помощь Украине.

23 ноября стало известно, что правопопулистская Партия свободы Герта Вилдерса, в программу которой включен референдум о выходе из ЕС, набрала наибольшее число голосов на парламентских выборах в Нидерландах и предварительно получит 37 из 150 парламентских мандатов.

Вилдерс неоднократно заявлял, что Нидерланды должны прекратить передавать оружие Украине, так как это оружие необходимо самой стране для самозащиты.

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