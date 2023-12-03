З'їзд ультраправих ЄС: хочуть посилити вплив у Європарламенті, є розбіжності щодо України

Ультраправі партії Європи бачать можливість посилити свій вплив у Європарламенті, але розходяться щодо вторгнення Росії в Україну

Маттео Сальвіні (Фото - EPA)

На з'їзді європейських ультраправих партій в Італії обговорювали можливість посилити свій вплив у Європарламенті та не змогли виробити спільної позиції щодо війни Росії проти України. Про це пише Reuters.

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Представники близько десятка ультраправих партій із десятка країн Європи провели з'їзд у Флоренції, на якому обговорювали можливість збільшити вплив їхнього політичного руху у Європарламенті.

Як зазначає агентство, делегатів з'їзду надихнули підсумки виборів у Нідерландах, на яких несподівано високий результат показала Партія свободи Герта Вілдерса.

Віцепрем'єр Італії Маттео Сальвіні заявив, що мета ультраправих партій – стати принаймні третьою за величиною групою в парламенті ЄС після правоцентристів і соціалістів і отримати реальну можливість впливати на рішення, що ухвалюються.

Нині їхня парламентська група Ідентичність і демократія (ID) є шостою за величиною, поступаючись ліберальним, зеленим і консервативним фракціям, проте опитування громадської думки показують, що вона має можливість піднятися на четверте місце.

Президент французької партії Національне об'єднання (партія Марін Ле Пен) Джордан Барделла заявив на з'їзді, що Європа "не має стати "п'ятизірковим гуртожитком для Африки" і пов'язав масову імміграцію зі зростанням насильства та злочинності.

Водночас у лавах ультраправих немає єдності щодо ставлення до війни Росії проти України. Якщо німецька Альтернатива для Німеччини (АдН) вважає, що "Росію не можна перемогти" і тому європейські санкції потрібно знімати, то глава італійської Ліги Сальвіні (який до початку повномасштабного вторгнення РФ був одним із найпослідовніших прихильників російського диктатора Володимира Путіна) заявив, що його партія завжди "словом, справою та грошима" підтримувала будь-яку допомогу Україні.

23 листопада стало відомо, що правопопулістська Партія свободи Герта Вілдерса, до програми якої включено референдум про вихід з ЄС, набрала найбільшу кількість голосів на парламентських виборах у Нідерландах і попередньо отримає 37 зі 150 парламентських мандатів.

Вілдерс неодноразово заявляв, що Нідерланди мають припинити передавати зброю Україні, оскільки ця зброя потрібна самій країні для самозахисту.

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