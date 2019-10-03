Шамана, который шел изгонять Путина, признали невменяемым

Александр Габышев (скриншот из видео Би-би-си)

Экспертиза признала якутского шамана Александра Габышева невменяемым. Об этом сообщает Meduza со ссылкой на адвоката шамана Ольгу Тимофееву.

О заключении экспертизы Тимофеевой рассказали в управлении ФСБ Якутии.

Габышев и его адвокат намерены провести собственную экспертизу с участием независимых специалистов. "Считаем, что в рамках амбулаторной экспертизы и в условиях недостатка времени невозможно сделать достоверное и исчерпывающее заключение о степени вменяемости подследственного", — заявила адвокат.

В августе стало известно, что якутский шаман считает президента России Владимира Путина порождением темных сил и идет пешком в Москву, чтобы изгнать его: видео.

Сегодня стало известно о его задержании российскими силовиками.

Читайте мнение: Шаман приходит с холода