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Шамана, который шел изгонять Путина, признали невменяемым

Шамана, который шел изгонять Путина, признали невменяемым - Фото
Александр Габышев (скриншот из видео Би-би-си)
03.10.2019, 17:48

Габышев и его адвокат не согласны и хотят провести собственную экспертизу

Экспертиза признала якутского шамана Александра Габышева невменяемым. Об этом сообщает Meduza со ссылкой на адвоката шамана Ольгу Тимофееву.

О заключении экспертизы Тимофеевой рассказали в управлении ФСБ Якутии.

Габышев и его адвокат намерены провести собственную экспертизу с участием независимых специалистов. "Считаем, что в рамках амбулаторной экспертизы и в условиях недостатка времени невозможно сделать достоверное и исчерпывающее заключение о степени вменяемости подследственного", — заявила адвокат.

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шаман александр габышев
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