Шамана, который шел изгонять Путина, признали невменяемым

Экспертиза признала якутского шамана Александра Габышева невменяемым. Об этом сообщает Meduza со ссылкой на адвоката шамана Ольгу Тимофееву.
О заключении экспертизы Тимофеевой рассказали в управлении ФСБ Якутии.
Габышев и его адвокат намерены провести собственную экспертизу с участием независимых специалистов. "Считаем, что в рамках амбулаторной экспертизы и в условиях недостатка времени невозможно сделать достоверное и исчерпывающее заключение о степени вменяемости подследственного", — заявила адвокат.
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