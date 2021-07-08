Шокирован и готов помогать. Байден отреагировал на убийство президента Гаити

Президент США Джо Байден шокирован убийством своего коллеги из Гаити Жовенеля Моиза. Соединенные Штаты готовы предоставить Гаити помощь, написал американский лидер в Twitter.

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"Мы шокированы и опечалены, узнав об ужасающем убийстве президента Жовенеля Моиза и нападении на первую леди Гаити Мартин Моиз", – написал он.

Байден назвал убийство лидера Гаити "чудовищным актом" и осудил его.

"Мы готовы оказать помощь в продолжение нашей работы во имя безопасного и спокойного Гаити", – добавил президент США.

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Марк Сировой

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