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Шокирован и готов помогать. Байден отреагировал на убийство президента Гаити

Цей матеріал також доступний українською
08.07.2021, 09:18
Шокирован и готов помогать. Байден отреагировал на убийство президента Гаити - Фото
Джо Байден (фото - ЕРА)

Президент США Джо Байден шокирован убийством своего коллеги из Гаити Жовенеля Моиза. Соединенные Штаты готовы предоставить Гаити помощь, написал американский лидер в Twitter.

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"Мы шокированы и опечалены, узнав об ужасающем убийстве президента Жовенеля Моиза и нападении на первую леди Гаити Мартин Моиз", – написал он.

Байден назвал убийство лидера Гаити "чудовищным актом" и осудил его.

"Мы готовы оказать помощь в продолжение нашей работы  во имя безопасного и спокойного Гаити", – добавил президент США.

Читайте также: Бизнесмен и диктатор. Кем был президент Гаити и почему его убили

Марк Сировой
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президент убийство Гаити джо байден Жовенель Моиз
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