Шокирован и готов помогать. Байден отреагировал на убийство президента Гаити
08.07.2021, 09:18
Джо Байден (фото - ЕРА)
Президент США Джо Байден шокирован убийством своего коллеги из Гаити Жовенеля Моиза. Соединенные Штаты готовы предоставить Гаити помощь, написал американский лидер в Twitter.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Мы шокированы и опечалены, узнав об ужасающем убийстве президента Жовенеля Моиза и нападении на первую леди Гаити Мартин Моиз", – написал он.
Байден назвал убийство лидера Гаити "чудовищным актом" и осудил его.
"Мы готовы оказать помощь в продолжение нашей работы во имя безопасного и спокойного Гаити", – добавил президент США.
Читайте также: Бизнесмен и диктатор. Кем был президент Гаити и почему его убили
- Вчера ночью президент Гаити Моиз был убит в его доме. Также была ранена его жена.
- Полиция Гаити убила четверых и задержала двоих предполагаемых киллеров. Посол Гаити в США сказал, что это были "профессиональные убийцы", которые маскировались под агентов Управления по борьбе с наркотиками США.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
SEO-спеціаліст
Киев • Ligamedia
Менеджер з продажівРазместить вакансию
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Последние новости
Комментарии