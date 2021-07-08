Убийство президента Гаити. Четверых подозреваемых киллеров убили, еще двух задержали

Двух подозреваемых в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза задержали, еще четверых убили. Об этом сообщил глава полиции Гаити Леон Шарль, передает Associated Press.

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По его словам, четверо вероятных киллеров Моиза были убиты и двое задержаны после того, как полиция поздно вечером в среду окружила дом, в котором скрывались некоторые из подозреваемых. Также были освобождены трое полицейских, которых подозреваемые взяли в заложники.

Посол Гаити в Вашингтоне Бокшит Эдмон сказал, что убийцы были "иностранными наемниками и профессиональными убийцами". По его словам, они маскировались под агентов Управления по борьбе с наркотиками США.

Жена Моиза, Мартина, находилась в стабильном, но критическом состоянии, и ее перевезли в Майами для лечения, добавил посол.

По его словам, Гаити обратилось к правительству США за помощью в расследовании. Он также отметил, что убийцы могли сбежать в Доминиканскую Республику.

Временно исполняющий обязанности премьер-министра Гаити Клод Жозеф призвал к международному расследованию убийства Моиза.

Он также добавил, что запланированные на конец этого года выборы должны быть проведены. Жозеф пообещал работать как с союзниками, так и противниками убитого президента Гаити.

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Марк Сировой

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