Убийство президента Гаити. Четверых подозреваемых киллеров убили, еще двух задержали
Двух подозреваемых в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза задержали, еще четверых убили. Об этом сообщил глава полиции Гаити Леон Шарль, передает Associated Press.
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По его словам, четверо вероятных киллеров Моиза были убиты и двое задержаны после того, как полиция поздно вечером в среду окружила дом, в котором скрывались некоторые из подозреваемых. Также были освобождены трое полицейских, которых подозреваемые взяли в заложники.
Посол Гаити в Вашингтоне Бокшит Эдмон сказал, что убийцы были "иностранными наемниками и профессиональными убийцами". По его словам, они маскировались под агентов Управления по борьбе с наркотиками США.
Жена Моиза, Мартина, находилась в стабильном, но критическом состоянии, и ее перевезли в Майами для лечения, добавил посол.
По его словам, Гаити обратилось к правительству США за помощью в расследовании. Он также отметил, что убийцы могли сбежать в Доминиканскую Республику.
Временно исполняющий обязанности премьер-министра Гаити Клод Жозеф призвал к международному расследованию убийства Моиза.
Он также добавил, что запланированные на конец этого года выборы должны быть проведены. Жозеф пообещал работать как с союзниками, так и противниками убитого президента Гаити.
- Вчера ночью президент Гаити Моиз был убит в его доме. Также была ранена его жена.
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