Шольц готовит встречу с Путиным в расчете на качественно новый старт в отношениях – Bild
Советник канцлера Германии Олафа Шольца уже около двух недель готовит его встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает DW со ссылкой на Bild.
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По информации Bild, Шольц намерен взять под личный контроль отношения Берлина и Москвы.
По данным издания, глава правительства ФРГ рассчитывает на "качественно новый старт" в отношениях Германии и России.
Bild сообщил, что подготовка ко встрече Шольца и Путина уже ведется: советник канцлера ФРГ Йенс Плетнер якобы "уже в течение двух недель готовит" эти переговоры, которые могут состояться в январе.
При этом Берлин, по данным Bild, в первую очередь волнуют поставки российского газа, а также обострение ситуации на границе РФ и Украины.
Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт пока не комментировал информацию о возможной встрече Путина и Шольца. В Москве также не подтвердили, что переговоры могут состояться в январе.
- 26 декабря сообщалось, что у Германии и США разнятся оценки вероятности нового вторжения России в Украину: Берлин больше, чем Вашингтон, сомневается в желании России снова напасть на Украину.
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