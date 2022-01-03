Шольц готовит встречу с Путиным в расчете на качественно новый старт в отношениях – Bild

Советник канцлера Германии Олафа Шольца уже около двух недель готовит его встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает DW со ссылкой на Bild.

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По информации Bild, Шольц намерен взять под личный контроль отношения Берлина и Москвы.

По данным издания, глава правительства ФРГ рассчитывает на "качественно новый старт" в отношениях Германии и России.

Bild сообщил, что подготовка ко встрече Шольца и Путина уже ведется: советник канцлера ФРГ Йенс Плетнер якобы "уже в течение двух недель готовит" эти переговоры, которые могут состояться в январе.

При этом Берлин, по данным Bild, в первую очередь волнуют поставки российского газа, а также обострение ситуации на границе РФ и Украины.

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт пока не комментировал информацию о возможной встрече Путина и Шольца. В Москве также не подтвердили, что переговоры могут состояться в январе.

26 декабря сообщалось, что у Германии и США разнятся оценки вероятности нового вторжения России в Украину: Берлин больше, чем Вашингтон, сомневается в желании России снова напасть на Украину.

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Наталия Медведева

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