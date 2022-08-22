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Шольц приехал в Канаду за водородом: Такие же богатые природные ресурсы, как и у России

Цей матеріал також доступний українською
22.08.2022, 07:38
Шольц приехал в Канаду за водородом: Такие же богатые природные ресурсы, как и у России - Фото
Олаф Шольц (фото - ЕРА)

Германия может частично переключиться с российских энергоносителей и полезных ископаемых на канадские, пишет Sueddeutsche Zeitung со слова канцлера Олафа Шольца после его прибытия в Монреаль с трехдневным визитом. Он уже встретился с канадским премьером Джастином Трюдо.

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"У страны такие же богатые природные ресурсы, как и у России, с той лишь разницей, что это надежная демократия. Вряд ли с какой-либо другой страной за пределами ЕС у нас такие тесные и дружеские связи, как с Канадой", – объяснил глава немецкого правительства то, почему Берлин видит в Канаде альтернативу поставкам сырья из России.

По данным офиса канцлера, есть "большой интерес к тесному сотрудничеству с Канадой в области сжиженного природного газа". Речь, однако, идет о проектах, которые "пока не созрели с канадской стороны" (у Канады нет экспортных СПГ-терминалов), поэтому не будет никаких соглашений или заявлений о намерениях в этой сфере. Также, среди прочего, это связано и с внутриполитическим сопротивлением фрекингу в Канаде.

Фото ниже: twitter.com/JustinTrudeau

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21 августа Шольц прилетел в Монреаль с визитом, посвященным энергобезопасности ФРГ. Ожидается, что в Канаде будет подписано долгосрочное соглашение о более тесном сотрудничестве по возобновляемым источникам энергии вроде "зеленого водорода" – Ньюфаундленд обладает огромным потенциалом ветроэнергетики.

  • 10 июня Канада решила вернуть ФРГ подсанкционную турбину для газопровода Северный поток с завода Siemens Energy в Монреале. Украина призвала отменить передачу. Шольц утверждает, что возврат турбины – якобы на пользу Украине.
  • Глава МИД ФРГ при прошлом правительстве Хайко Маас в свое время заявлял, что Северный поток-2 необходим, чтобы Берлин мог "лучше" поддерживать Украину.

Читайте также: Канада поможет Украине подготовиться к отопительному сезону: дают больше 12 млрд грн

Евгений Пилипенко
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