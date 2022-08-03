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Шольц решил лично осмотреть турбину для Газпрома

Цей матеріал також доступний українською
03.08.2022, 07:18
Шольц решил лично осмотреть турбину для Газпрома - Фото
Фото: EPA

Возвращенная по запросу Берлина после ремонта в Канаде подсанкционная турбина для российского газопровода Северный поток до сих пор находится в Германии, и сегодня утром, 3 августа, канцлер Олаф Шольц собирается "осмотреть ее". Об этом сообщили в корпорации Siemens Energy, пишет Welt.

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"Смотрины" запланированы на утро на территории Siemens Energy в Мюльхайме-на-Руре.

Издание отмечает, что турбина прошла в Канаде техконтроль и готова к дальнейшей транспортировке в Россию для установки на ГКС "Портовая".

Рядом с ней Шольц выступит с кратким заявлением для прессы – совместным с главой Siemens Energy Кристианом Брухом.

СПРАВКА. В начале лета Газпром заявил, что поставки по СП "из-за проблем с оборудованием" могут быть обеспечены в объеме до 100 млн куб. м в сутки (при номинале 167 млн куб. м). Поставки в ФРГ уменьшили с 27 июля до 33 млн куб. м. В Канаде, Германии и в Украине заявляли, что "техпроблемы" – отговорка: на деле же это просто кремлевский шантаж. Украинский транзит тоже используется лишь на 20%. 10 июня Канада решила вернуть ФРГ турбину с завода Siemens Energy в Монреале. Украина призвала отменить передачу. На 1 августа РФ все еще отказывается возобновить использование турбины для СП. Газопровод Ямал–Европа вообще не используется с зимы.

После того как канцлер ознакомится с турбиной, министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок совершит свой первый визит в Канаду, причем 3 августа она поедет не в столицу Оттаву, а в Монреаль, родной город министра иностранных дел страны Мелани Джоли. Турбина обслуживалась в этом мегаполисе в провинции Квебек.

  • 2 августа Шольц заявил, что Германия "разоблачила блеф Путина", а возврат ей турбины для Северного потока из Канады – якобы на пользу Украине.
Евгений Пилипенко
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Германия газпром северный поток шантаж энергоносители российский газ газовые войны олаф шольц турбина Siemens Energy
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