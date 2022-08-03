Шольц решил лично осмотреть турбину для Газпрома

Возвращенная по запросу Берлина после ремонта в Канаде подсанкционная турбина для российского газопровода Северный поток до сих пор находится в Германии, и сегодня утром, 3 августа, канцлер Олаф Шольц собирается "осмотреть ее". Об этом сообщили в корпорации Siemens Energy, пишет Welt.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Смотрины" запланированы на утро на территории Siemens Energy в Мюльхайме-на-Руре.

Издание отмечает, что турбина прошла в Канаде техконтроль и готова к дальнейшей транспортировке в Россию для установки на ГКС "Портовая".

Рядом с ней Шольц выступит с кратким заявлением для прессы – совместным с главой Siemens Energy Кристианом Брухом.

После того как канцлер ознакомится с турбиной, министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок совершит свой первый визит в Канаду, причем 3 августа она поедет не в столицу Оттаву, а в Монреаль, родной город министра иностранных дел страны Мелани Джоли. Турбина обслуживалась в этом мегаполисе в провинции Квебек.

2 августа Шольц заявил, что Германия "разоблачила блеф Путина", а возврат ей турбины для Северного потока из Канады – якобы на пользу Украине.

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.