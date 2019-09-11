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"Шпион ЦРУ" из окружения Путина покинул свой дом в США - СМИ

"Шпион ЦРУ" из окружения Путина покинул свой дом в США - СМИ - Фото
Фото: radiosvoboda.org
11.09.2019, 17:16

Соседи говорят, что жители дома покинули его ночью 9 сентября - сразу после сообщения о Смоленкове телеканала CNN

Предполагаемый информатор ЦРУ в администрации президента РФ Владимира Путина Олег Смоленков, который в 2017 году выехал в США, покинул свой дом в штате Вирджиния после появления публикаций о нем. Об этом сообщает Радио Свобода.

Корреспондент издания побывал у дома Смоленкова и поговорил с его соседями.

В самом доме журналисту на звонок в дверь никто не ответил. Окна были плотно зашторены.

Однако корреспонденту удалось пообщаться с местными жителями, многие из которых оказались действующими или бывшими сотрудниками ФБР и военнослужащими.

Один из соседей подтвердил, что в доме жила российская семья.

СМИ ранее писали, что семья Смоленкова купила этот дом площадью 760 кв м, оцененный в 925 000 долларов.

Этот же сосед рассказал, что жители дома покинули его ночью 9 сентября - сразу после сообщения о Смоленкове телеканала CNN.

Ранее CNN сообщила, что в 2017 году американские спецслужбы провели операцию по тайной эвакуации из России своего информатора, который действовал в правительстве России.

Имя Смоленкова назвало российское издание Коммерсант.

В Кремле заявили, что Смоленков работал в администрации президента РФ и был уволен несколько лет назад.

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владимир путин шпионаж цру олег смоленков
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