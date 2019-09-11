"Шпион ЦРУ" из окружения Путина покинул свой дом в США - СМИ

Предполагаемый информатор ЦРУ в администрации президента РФ Владимира Путина Олег Смоленков, который в 2017 году выехал в США, покинул свой дом в штате Вирджиния после появления публикаций о нем. Об этом сообщает Радио Свобода.
Корреспондент издания побывал у дома Смоленкова и поговорил с его соседями.
В самом доме журналисту на звонок в дверь никто не ответил. Окна были плотно зашторены.
Однако корреспонденту удалось пообщаться с местными жителями, многие из которых оказались действующими или бывшими сотрудниками ФБР и военнослужащими.
Один из соседей подтвердил, что в доме жила российская семья.
СМИ ранее писали, что семья Смоленкова купила этот дом площадью 760 кв м, оцененный в 925 000 долларов.
Этот же сосед рассказал, что жители дома покинули его ночью 9 сентября - сразу после сообщения о Смоленкове телеканала CNN.
Ранее CNN сообщила, что в 2017 году американские спецслужбы провели операцию по тайной эвакуации из России своего информатора, который действовал в правительстве России.
Имя Смоленкова назвало российское издание Коммерсант.
В Кремле заявили, что Смоленков работал в администрации президента РФ и был уволен несколько лет назад.