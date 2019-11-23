Шпионил для Китая. Экс-агенту ЦРУ дали 19 лет тюрьмы

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55-летнего экс-агента Центрального разведывательного управления США Джерри Чунь Шинг Ли приговорили к 19 годам тюрьмы за шпионаж в пользу Китая. Об этом сообщает Министерство юстиции США.

По данным стороны обвинения, после ухода из ЦРУ в 2007 году Ли завербовали китайские агенты в Гонконге. В апреле 2010 года два сотрудника разведки Китая подошли к Ли и предложили заплатить ему за информацию о национальной обороне США. Они предложили ему $100 000 и "пожизненную" опеку в обмен на сотрудничество. Он рассказал им все, что узнал за время своей карьеры в американской разведке.

Ли арестовали в аэропорту Нью-Йорка в 2018 году.

1 мая 2019 года он признал свою вину.