Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Шпионил для Китая. Экс-агенту ЦРУ дали 19 лет тюрьмы

Шпионил для Китая. Экс-агенту ЦРУ дали 19 лет тюрьмы - Фото
Иллюстративное изображение: depositphotos
23.11.2019, 08:05

По данным прокуратуры США, китайские спецслужбы обещали обеспечивать американского спецагента "всю жизнь" в обмен на сотрудничество

55-летнего экс-агента Центрального разведывательного управления США Джерри Чунь Шинг Ли приговорили к 19 годам тюрьмы за шпионаж в пользу Китая. Об этом сообщает Министерство юстиции США.

По данным стороны обвинения, после ухода из ЦРУ в 2007 году Ли завербовали китайские агенты в Гонконге. В апреле 2010 года два сотрудника разведки Китая подошли к Ли и предложили заплатить ему за информацию о национальной обороне США. Они предложили ему $100 000 и "пожизненную" опеку в обмен на сотрудничество. Он рассказал им все, что узнал за время своей карьеры в американской разведке.

Ли арестовали в аэропорту Нью-Йорка в 2018 году.

1 мая 2019 года он признал свою вину.

Напишите нам
Китай шпионаж цру Джерри Чунь Шинг Ли
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 