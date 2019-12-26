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Штаб Блумберга использовал труд заключенных для кампании

Штаб Блумберга использовал труд заключенных для кампании - Фото
Фото: EPA/Friedemann Vogel
26.12.2019, 11:30

В ноябре американский миллиардер заявил о своих намерениях баллотироваться в президенты США, чтобы "остановить Трампа"

Предвыборный штаб американского миллиардера и экс-мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга использовал труд заключенных при обзвоне избирателей от его имени. Об этом сообщает The Intercept.

Штаб Блумберга расторг контракт с этой компанией.

Пресс-секретарь Блумберга Стью Лозер написал в Twitter, что они не знали об использовании подрядчиком труда заключенных и тюремных колл-центров. 

"Мы не поддерживаем такую практику и отныне будем тщательно проверять партнеров и субподрядчиков", - заявил Блумберг в Twitter

По данным The Intercept, звонки производила компания ProCom, которая управляет двумя колл-центрами, находящимися в государственных тюрьмах штата Оклахома. Источник издания подтвердил, что в одной из тюрем работу выполняли заключенные из женской колонии облегченного режима, в которой содержится 900 человек.

"Использование тюремного труда - это продолжающаяся эксплуатация людей, находящихся взаперти, у которых на самом деле практически нет других возможностей получить работу или заработать деньги, кроме возможностей, предоставляемых им тюремными чиновниками", - объяснил The Intercept защитник прав заключенных Алекс Фридман.

  • В ноябре американский миллиардер заявил о своих намерениях баллотироваться в президенты США, чтобы "остановить Трампа".

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выборы в США Майкл Блумберг труд заключенных
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