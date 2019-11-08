Блумберг хочет "остановить Трампа" и баллотироваться в президенты

Блумберг (фото - EPA)

Американский миллиардер и экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг рассматривает возможность выдвижения своей кандидатуры в качестве кандидата на пост президента США от Демпартии. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление советника миллиардера Ховарда Вулфсона.

77-летний миллиардер уже рассматривал возможность выдвижения своей кандидатуры в начале этого года, однако решил не баллотироваться и вместо этого поддержать усилия демократов. "Теперь он снова открыт для борьбы с Трампом", - сообщает агентство.

"Теперь мы должны довести дело до конца и добиться победы над Трампом. Майкл все больше озабочен тем, что никто из нынешних кандидатов не в состоянии это сделать", - заявил Вулфсон.

Очередные выборы президента США запланированы на 3 ноября 2020 года. Действующий президент США Трамп планирует свое участие в будущих выборах. Чаще всего кандидаты выдвигаются от одной из политических партий в ходе первичных президентских выборов (праймериз).

Читайте также: Половина американцев поддерживает импичмент Трампа - опрос