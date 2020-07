Штат Миссисипи хочет написать на флаге "Мы верим в Бога". Сатанисты грозят судом

В одном из штатов США местные власти хотят поместить религиозную надпись на флаг. Представители Сатанинского храма против и грозят им судом

Представители организации Сатанинский храм подадут в суд на власти американского штата Миссисипи, если те добавят слоган "In God we Trust ("Мы верим в Бога") на новый флаг региона. Об этом сообщает The Hill.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

30 июня губернатор Миссисипи Тейт Ривз подписал правку в закон об отмене флага штата, использовавшегося более 120 лет. На нем были изображены символы времен Гражданской войны, а именно Конфедеративных Штатов. Власти штата решили создать комиссию, которая разработает новый флаг. Он не должен содержать знаков конфедератов и там должна быть фраза "In God we Trust".

Однако недавно генеральному прокурору штата Линну Фитчу пришло письмо от адвоката, который представляет интересы Сатанинского храма. Они поблагодарили власти Миссисипи за то, что те удалили с флага символику Конфедерации, однако отметили, что "отмена одного разделяющего символа ради того, чтобы вставить другой, не устраняет проблему, а скорее перемещает ее от одной группы к другой".

В Сатанинском храме считают, что если штат разместит на флаге надпись "In God we Trust", то там должна появиться такая же фраза и о Сатане, чтобы не дискриминировать их веру. Сатанисты обещают подать в суд на власти штата, если те не прислушаются к их требованию.

СПРАВКА. Сатанинский храм был создан в 2013 году двумя выпускниками Гарвардского университета. Это американская группа гражданских активистов, имеющая статус религиозной организации. Пропагандируют эгалитаризм, социальную справедливость и секуляризм. Они занимаются высмеиванием отношений между государством и христианскими организациями.

1 ноября 2019 года сообщалось, что ученые выяснили, почему люди верят в дьявола.

Владислав Сердюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.