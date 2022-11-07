Штайнмайер: Демократия — это не супермаркет
Люди сами несут ответственность за поддержание демократии в рабочем состоянии, и не должны считать, что она – что-то вроде магазина, куда можно прийти и просто взять что-то с прилавка. Об этом в интервью ARD заявил германский президент Франк-Вальтер Штайнмайер.
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Он отвечал на вопросы "как можно укрепить демократию, потому что сейчас она проходит стресс-тест" и "как вернуть тех людей, которые в день выборов скорее пойдут на озеро, чем на участки".
"Демократия — это не супермаркет. Вы не можете просто пойти туда и взять с полки то, что вам нравится, а потом ворчать на то, что некоторых других вещей там нет", – сказал он.
Штайнмайер продолжил аналогию: "Мы также несем ответственность за пополнение прилавков".
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"Другими словами, демократия живет приверженностью. И, честно говоря, по сравнению со многими другими странами, мы даже не можем пожаловаться на это", – отметил он, добавив, что по опросам, в ФРГ около 30 млн человек тем или иным образом вовлечены в волонтерство в разных областях "и, следовательно, действуют на благо других".
"Я всегда говорю, что это костяк общества", – подытожил он.
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