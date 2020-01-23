Шторм Глория. Число погибших в Испании превысило 10 человек: фото

В результате шторма Глория, который обрушился на Испанию в это воскресенье, погибло 11 человек. Об этом сообщает ABC.
Вчера Euronews сообщало, что порывы ветра в Испании достигают 133 км/ч.
В связи со сложными погодными условиями в 27 провинциях повышен уровень опасности.
Также сообщалось, что в Каталонии выпало около 100 литров осадков на квадратный метр. 220 000 человек остались без электроэнергии и около 170 000 учеников не пошли в школу.
Высота волн в западном Средиземноморье достигала 14,22 метров.
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