Штраф 45 000 евро. Во Франции хотят запретить публиковать в СМИ фото и имена полицейских

Во Франции на рассмотрение парламента вынесли законопроект, согласно которому запрещается публиковать видео или фото полицейских, а также упоминать их имена. Местные журналисты уже заявили, что предложенный закон представляет "опасность для свободы прессы в стране", пишет The Guardian.

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В качестве наказания за "идентификацию сотрудника полиции" законопроект предусматривает лишение свободы до одного года и штраф до 45 000 евро. Важным условием является то, что таким фактом публикации правоохранителю должен быть нанесен вред.

Организация Репортеры без границ заявила, что проект основан на "скользкой концепции", поскольку понятия в нем открыты для интерпретаций и их трудно будет конкретизировать. Журналисты потребовали гарантий, что их не арестуют во время съемок и не будут препятствовать публикации или трансляции отдельных материалов при участии полиции.

В свою очередь, в Министерстве внутренних дел Франции подчеркнули, что законопроект направлен на защиту полицейских и жандармов, которые в последнее время все чаще становятся объектами нападений или угроз из-за того, что в СМИ публикуются их имена или фото.

В апреле 2019 года организация Репортеры без границы заявила, что в Украине деградировала свобода СМИ.

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Дарья Мостовая

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